Rimini. Approvato il rinnovo delle concessioni del Triangolone

La Giunta comunale ha disposto il rinnovo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 ottobre 2027, delle concessioni d’uso a favore degli attuali utilizzatori del compendio “aree Marina centro”, cioè le aree comprese tra Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori, Largo Boscovich, Piazzale Fellini, acquisite in proprietà dal Comune di Rimini nel 2017 per gli effetti del “Federalismo demaniale”. Il rinnovo avviene alle condizioni attualmente in vigore e con gli stessi canoni dello scorso anno aggiornati alla variazione Istat.

Il rinnovo delle concessioni consentirà dunque di garantire la continuità delle attività presenti nel compendio accompagnando l’applicazione del nuovo piano dell’arenile del Comune di Rimini, che ricomprende il “Triangolone” tra le aree oggetto di riqualificazione e valorizzazione attraverso l’intervento pubblico. Un’opera importante per lo sviluppo e la rigenerazione di Marina Centro e di cui è in corso la progettazione da parte dell’Amministrazione Comunale in aderenza alle indicazioni del Piano e della già annunciata variante al Piano stesso su cui il Comune sta lavorando.