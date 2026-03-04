Rimini, appalti e stop al dumping: accordo tra Comune e sindacati

A Rimini stop al dumping contrattuale, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tutele rafforzate per i lavoratori sia nei subappalti che per la sicurezza, tavoli di confronto con i sindacati. Sono i punti salienti del protocollo d’intesa firmato dal Comune di Rimini con Cgil, Cisl e Uil per lavoro di qualità, trasparenza e legalità negli appalti pubblici. Si tratta, precisa l’amministrazione, di “uno dei primi accordi a livello nazionale capace di introdurre vincoli stringenti per garantire che la spesa pubblica sia sinonimo di lavoro di qualità”. Con “tutele significative e aggiuntive per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici sul territorio comunale”. Per i sindacati, hanno siglato il protocollo la segretaria generale Cgil Francesca Lilla Parco e il segretario Renzo Crociati, la segretaria Cisl Romagna Elena Fiero e il coordinatore territoriale Uil Michele Bertaccini. “Questo protocollo - commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - rappresenta un atto concreto di responsabilità istituzionale e sociale. Rimini sceglie di non limitarsi al rispetto formale delle norme, ma di fare un passo in avanti: ogni gara pubblica, ogni appalto che gestiamo, deve essere un presidio di legalità e di dignità del lavoro. Abbiamo trovato una sintesi ambiziosa con le organizzazioni sindacali perché siamo convinti che la qualità della spesa pubblica e la qualità del lavoro siano due facce della stessa medaglia. Non possiamo accettare che le gare vengano vinte al ribasso a scapito dei lavoratori, e questo accordo mette in campo strumenti precisi per impedirlo”.