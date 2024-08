Rimini. Aperta la corsia che collega via Euterpe

Da stamattina è aperta la corsia, in senso mare-monte, che collega le vie della Repubblica e Lucchesi, con via Euterpe. Aperto anche il marciapiede riqualificato, sul lato ‘Ravenna’ di via della Repubblica, che consente di arrivare fino al Parco Giovanni Paolo II. Lo annuncia il Comune, sottolineando che si tratta di un “importante collegamento che consentirà di raggiungere la zona del Garden, l’ingresso lato monte del Parco Giovanni Paolo II (già Parco La Cava), la scuola Bertola e via della Fiera”.

Per il momento, per raggiungere via Euterpe percorrendo via della Repubblica in senso mare-monte, per ragioni di sicurezza, è ancora necessario fare la rotonda che dà su via Michele Moretti.

Poi è possibile voltare a sinistra per tornare indietro, oppure a destra, per immettersi nel riaperto collegamento, che porta fino a via Euterpe e anche all’ingresso di via Lucchesi. I lavori sono praticamente conclusi, si aggiunge, manca solo la segnaletica definitiva che arriverà dopo la fine dei lavori del sottopasso. Via Euterpe è attraversata da uno dei tre sottopassi ciclopedonali previsti in tutta l’area, “opera che costituisce l’aspetto essenziale della nuova mobilità lenta istituita in questa zona, eliminando ogni tipo di interferenza con il traffico veicolare”, fa presente il Comune. A questa parte di cantiere, infatti, erano legati i lavori per il nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi, che permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1 Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.

Parallelamente alla pista ciclabile, è stato realizzato anche un nuovo nodo idraulico per dare continuità all’alveo storico del torrente Ausa e inoltre, nel tratto di via Euterpe, sarà sostituita la fognatura. A protezione della pista ciclopedonale sono stati realizzati anche dei muri ‘antisvio’ e un’area ad uso manutentivo che consentirà, a lavori conclusi, la manutenzione e la sorveglianza delle opere impiantistiche presenti a servizio del sottopasso ciclopedonale, conclude il Comune.