Rimini. Anziano malato ostaggio del figlio in casa: “Dammi i soldi o non ti darò più respiro”

La propria casa trasformata in un inferno di terrore, minacce e violenze inaudite per estorcere denaro contante da spendere in stupefacenti.
È la drammatica vicenda emersa nel Riminese, dove un uomo di settantaquattro anni - provato da precarie condizioni di salute a livello cardiaco e da pregresse patologie croniche - è rimasto a lungo ostaggio della furia del figlio trentatreenne, costretto a vivere segregato tra le pareti domestiche per difendersi da un'escalation di aggressività senza tregua.
Un incubo interrotto soltanto dal provvidenziale intervento dell'autorità giudiziaria che ha disposto nei confronti del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e il divieto assoluto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico.