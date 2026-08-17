Rimini, “anziano ingannato per lasciarle l’eredità”: ma per la Corte il testamento è valido

Non basta dimostrare che una persona anziana o fragile sia stata influenzata nelle proprie scelte. Per ottenere l’annullamento di un testamento è necessario provare che il testatore sia stato vittima di veri e propri raggiri, capaci di alterarne la volontà. È questo il principio ribadito dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna che, con una sentenza firmata dal presidente Giuseppe De Rosa e dai giudici Antonella Allegra e Rosario Lionello Rossino, ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Rimini, respingendo il ricorso dei figli di un uomo deceduto nel 2020 contro la donna nominata sua erede universale.