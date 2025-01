Rimini, anziana trovata morta in casa dai vigili del fuoco

RIMINI. Non dava sue notizie da sabato sera e la figlia, preoccupata per il silenzio inconsueto, ieri mattina ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’appartamento in via Dell’Edera dove viveva la madre: quando sono entrati, i pompieri purtroppo non hanno potuto fare altro che prendere atto del decesso dell’anziana, 91enne, trovata riversa a terra senza vita.

La figlia aveva provato in precedenza ad entrare nell’appartamento, non riuscendovi, poiché la porta era chiusa dall’interno con le chiavi ancora inserite nella toppa: ecco perché, intorno alle 9.20 di ieri, ha deciso di chiamare il 115 per poter accedere alla casa. I vigili del fuoco sono subito intervenuti e, non potendo fare ingresso con le chiavi, hanno forzato la porta, per poi rinvenire il cadavere della 91enne. Sul posto, dove era già arrivato il 118 allertato dai vigili del fuoco, si è quindi portata anche la Polizia di Stato.