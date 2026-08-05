Rimini, anticipo a scuola per 260 bambini

RIMINI. A Rimini sono 260 i bambini che dal primo al 14 settembre, usufruiranno del nuovo servizio regionale ‘Scuola in anticipo’, la sperimentazione per accompagnare il rientro post-estivo degli alunni delle elementari. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, fa sapere il Comune, il quadro è di “una partecipazione ampia e trasversale, segno di un bisogno reale sul territorio e di un servizio che intercetta una domanda finora priva di risposte strutturate”. Delle 260 domande, 129 saranno assorbite dalle paritarie che hanno scelto di aderire gestendo in autonomia l’intero iter, dalla candidatura alla raccolta delle iscrizioni. Le altre richieste saranno invece distribuite nelle scuole pubbliche che hanno dato disponibilità. A queste si aggiunge il lavoro del sesto Circolo didattico, che ha optato per una gestione autonoma del progetto coinvolgendo i propri plessi e raccogliendo circa 60 iscrizioni.