Rimini, antenne e campi elettromagnetici: monitoraggio del Comune il 10 e l’11 ottobre

In continuità con quanto già avviato negli anni scorsi, anche per il 2024 il Comune di Rimini, tramite lo Sportello Telefonia e coadiuvato da un consulente specializzato incaricato, effettuerà una serie di monitoraggi sui campi elettromagnetici prodotti da alcuni impianti di telefonia mobile installati sul territorio comunale.

Un’attività di tutela e prevenzione che è stata potenziata con l’entrata in vigore nel dicembre 2022 del nuovo regolamento comunale per l’insediamento degli impianti per la telefonia mobile, uno strumento voluto dall’Amministrazione comunale per aggiornare la precedente disciplina e che oltre ad agevolare la pianificazione e il monitoraggio dell’insediamento degli impianti sul territorio, si propone anche di dare ulteriore riscontro alla comunità rispetto alla tutela ambientale e della salute.

Le giornate individuate per effettuare le misurazioni, che avverranno anche grazie alla disponibilità dei cittadini residenti nei pressi degli impianti scelti, sono il 10 e l’11 ottobre 2024.

Al fine di rendere più efficace e partecipato il monitoraggio, le cittadine e i cittadini interessati possono contattare lo Sportello Telefonia del Comune di Rimini - all’indirizzo sportello.unico@comune.rimini.it, entro e non oltre il 7 ottobre - e dare la propria disponibilità ad ospitare i tecnici per effettuare le misurazioni relative a impianti posti nelle vicinanze della propria abitazione.