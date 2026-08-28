Rimini, anfiteatro romano: a breve le indagini col Georadar

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo nell’area dell’anfiteatro romano di Rimini insieme all’assessore Michele Lari, a cui ho comunicato direttamente, dopo aver verificato lo stato dell’arte, che nei prossimi giorni verrà inviata al Comune la proposta di accordo per portare avanti le indagini nel sito”.

Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Dopo un incontro tecnico con il Cnr Irea e un primo sopralluogo di luglio della Soprintendenza di Rimini, il Ministero della Cultura è pronto ora a partire con la prospezione georadar. Le prime indagini sono previste per settembre e ottobre, e si avvarranno delle tecnologie più avanzate per una ricognizione non invasiva del sottosuolo, tecnica già utilizzata in zone altamente urbanizzate e in centri patrimonio Unesco come Matera e Gubbio. Auspichiamo che già nelle prossime settimane si arrivi ad un accordo interistituzionale con il Comune di Rimini e che da queste attività possano emergere elementi di particolare rilevanza, capaci di chiarire lo stato del sito”.