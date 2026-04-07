Rimini, “ancora al lavoro a 70 anni per campare, i pensionati sempre più poveri”: l’allarme della Spi Cgil

«C’è chi riceve bollette della luce di oltre 200 euro, chi paga affitti di 500-600 euro con pensioni al minimo, e chi deve andare a lavorare a 70 anni perché altrimenti non arriva a fine mese». Una denuncia accorata quella lanciata da Paola Pacini, sindacalista della Spi Cgil. Una segnalazione che racchiude le condizioni di vita di molti pensionati riminesi, «che per campare devono ricorrere ai servizi sociali dei Comuni perché, altrimenti, non riuscirebbero ad andare avanti». Non è tutto oro quello che luccica nella provincia dei lustrini e del divertimento, degli hotel e dei ristoranti stellati. Perché nella riservatezza della vita quotidiana c’è tanta gente che soffre e che, in silenzio, convive con i propri dolori. «E tra questi ci sono, soprattutto, gli anziani – racconta Pacini -. In Spi-Cgil sono tanti i casi sociali che dobbiamo affrontare. Situazioni di forte criticità in cui quasi tutti i pensionati al minimo si trovano. E che quando ne vieni a conoscenza ti chiedi: ma è normale tutto questo?».