Rimini, anche Colombo attacca il sindaco dopo gli allagamenti in centro

RIMINI. Il maltempo e gli allagamenti del centro storico di Rimini di sabato continuano a tenere banco nel dibattito politico. Oggi scende in campo la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo che attacca il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. «Leggendo il botta e risposta tra la candidata alle Regionali Elena Ugolini e il sindaco di Rimini Sadegholvaad non riesco a comprendere di cosa dovrebbero essere felici ed orgogliosi i Riminesi relativamente ai grandi ammodernamenti delle infrastrutture idrauliche della Città. La prof. Ugolini ha giustamente sottolineato che manca una vasca di laminazione e non possiamo darle torto: Rimini ha una dotazione di depuratori non adeguata a coprire la parte monte e il Sindaco non può reagire in maniera così stizzita se qualcuno si permette di farlo notare. Sadegholvaad ha infatti replicato alla critica ricordando il nuovo super-impianto di Piazzale Kennedy e le sue straordinarie capacità. Sarà. Intanto il centro storico di Rimini si è allagato comunque».

«Possiamo disquisire giorni, forse settimane, sui maxi investimenti del PSBO», continua Colombo, «che doveva salvaguardare la balneabilità delle acque riminesi , nonostante il tubo dello scarico sia appositamente posizionato ad 1.8km e non più a riva come tempo fa salvaguardando in parte la balneabilità, quindi evitando di aprire gli scarichi a mare anche quando ce ne sarebbe bisogno o aprendoli troppo tardi si arrecano solo danni rendendo di fatto l’opera Inutile. Sabato sono caduti più di 70mm di pioggia in poche ore: evidentemente troppi per il sistema fognario della Città e in centro l’acqua ha causato ingenti danni. Il mio sospetto è che sia stata ritardata l’apertura degli scarichi a mare nella speranza che il “gioiello” di Piazzale Kennedy reggesse il colpo. Evidentemente così non è stato, nonostante i costi mostruosi sostenuti per realizzarlo a carico della cittadinanza, quello che é venuto a mancare é una politica gestionale, il saper prevedere e gestire un sistema fognario così all’avanguardia. Se Rimini l’anno scorso è stata risparmiata, il sindaco deve ringraziare un deviatore sul Marecchia costruito un secolo fa, alla fine degli anni ‘20 e, lo ammetta, anche la fortuna. Con buona pace del PSBO».