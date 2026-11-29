La statuetta più ambita di Amarcort torna in Italia. A conquistare il premio principale della 19ª edizione del festival riminese è «Com’è Profondo il mare», cortometraggio diretto dal romano Lorenzo Vitrone, classe 1998. Dopo le vittorie dell’irlandese Tj O’Grady Peyton nel 2024 e del neozelandese Tom Furniss nel 2025, il riconoscimento torna dunque a un autore italiano.

La premiazione si è svolta ieri sera sul palco del Cinema Tiberio. Vitrone, che firma anche la sceneggiatura, racconta il rapporto tra un padre e un figlio autistico, indagando il confine sottile tra amore, protezione e il peso della cura. Prodotto dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma, in collaborazione con Dispàrte, il film vede protagonista Marco Marzocca, attore conosciuto soprattutto per la sua vena comica, qui impegnato in un ruolo decisamente diverso dai personaggi che lo hanno reso popolare. La sua interpretazione ha convinto quasi all’unanimità la giuria.

«L’intenzione era quella di indagare il confine fragile tra amore e protezione, interrogandosi su quanto il bisogno di prendersi cura dell’altro possa trasformarsi, involontariamente, in una forma di limitazione», ha spiegato il regista. Menzione particolare per «Narmouk» di Ghazal Zoghiniya (Iran) e «A Friend of Dorothy» di Lee Knight (Regno Unito). Il Premio CDL è andato a «Swine Food» di Benzamin Figueroa Garcia (Messico).

Tra i momenti più emozionanti della serata, il tributo a Liliana Cosi. La celebre étoile, che nel pomeriggio aveva presentato il documentario «L’Antidiva», dedicato alla sua carriera, ha ricevuto il Premio alla carriera, accolta da una standing ovation del pubblico.

Il Corto Fellini è stato assegnato a «Caffè nero bollente» di Cinzia Pedrizzetti, girato interamente nel carcere di San Vittore a Milano, mentre il Premio della Critica è andato al francese «Play on» di Tristan Lhomme e Benjamin Chevallier. Tra i riconoscimenti italiani, «Study of a Metamorphosis» di Filippo da Ros è stato eletto Miglior corto italiano dalla giuria degli studenti delle scuole di cinema di Rimini.

Il Premio Burdlaz, riservato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio e alle opere che richiamano suggestioni felliniane, ha premiato Lorenzo Pullega con «L’oro del Reno». Il pubblico ha invece scelto la commedia «RIP» di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Migliore interpretazione a Pierluigi Gigante per il ruolo nel film «Il Protagonista» di Fabrizio Benvenuto.

Nella sezione Fulgor, dedicata ai cortometraggi emiliano-romagnoli, vittoria riminese per Tomas Leardini con la commedia satirica «La mancanza del Sedano». Menzione speciale per «Mud», cortometraggio d’animazione sull’alluvione del 2023 firmato da Caterina Salvatori e Mariasole Brusa.

Numerosi anche i riconoscimenti assegnati alle produzioni internazionali: «Ban Dal» dello svizzero Hae-Sup Sin ha vinto il Premio Aldina, «At Night» dell’iraniano Pooya Afzali il Rex dedicato all’animazione, mentre «Light Through the Blindfold» del canadese Alireza Kazemipour si è aggiudicato la categoria Calzinaz, riservata a reportage e documentari. Il Premio Titta, dedicato al rapporto tra genitori e figli, è andato a «Son» della kazaka Zhanna Bekmambetova, che ha ricevuto anche il Premio Progetto Inclusione della Caritas di Rimini.

Soddisfatta la direttrice artistica Simona Meriggi, che ha sottolineato soprattutto la partecipazione delle nuove generazioni: «Quest’anno c’è stata una massiccia partecipazione da parte dei giovani, che rappresentano il futuro del nostro cinema».