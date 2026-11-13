Rimini, allarmi nelle scuole, la prefetta: “Ora guai a farsi prendere dal panico”

«La situazione è preoccupante, ma guai a farsi prendere dal panico. In questi casi bisogna essere lucidi e calmi. Le forze dell’ordine, sul territorio, e i servizi, a livello nazionale, stanno operando per garantire la massima sicurezza».
La prefetta Giuseppina Cassone, al secondo allarme bomba in due giorni che, anche ieri, ha interessato diverse scuole riminesi, dopo le quaranta di mercoledì, interviene per tranquillizzare istituzioni e cittadini.
«Abbiamo già indicato ai dirigenti scolastici cosa fare e quali misure adottare nei prossimi giorni – sottolinea Cassone – e siamo pronti per intervenire qualora dovessero arrivare ulteriori allarmi, anche nei confronti di siti sensibili».