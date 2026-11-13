Rimini, allarmi nelle scuole, la prefetta: “Ora guai a farsi prendere dal panico”

«La situazione è preoccupante, ma guai a farsi prendere dal panico. In questi casi bisogna essere lucidi e calmi. Le forze dell’ordine, sul territorio, e i servizi, a livello nazionale, stanno operando per garantire la massima sicurezza». La prefetta Giuseppina Cassone, al secondo allarme bomba in due giorni che, anche ieri, ha interessato diverse scuole riminesi, dopo le quaranta di mercoledì, interviene per tranquillizzare istituzioni e cittadini. «Abbiamo già indicato ai dirigenti scolastici cosa fare e quali misure adottare nei prossimi giorni – sottolinea Cassone – e siamo pronti per intervenire qualora dovessero arrivare ulteriori allarmi, anche nei confronti di siti sensibili».

Prefetta, quali misure avete preso per arginare questa emergenza?

«Su questo fronte stanno operando i servizi, a livello centrale. Noi come prefettura, in attesa di direttive da Roma, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza di stamattina (ieri, ndr) abbiamo dato indicazioni ai presidi di tutta la provincia affinché, già da domani (oggi, ndr), attivino controlli capillari negli istituti per verificare, mattina e sera, eventuali forzature di porte o finestre, e ispezionare aule, bagni, locali, dove potrebbero essere lasciati zaini, borse o pacchi. E, in caso di rinvenimenti sospetti, di avvertire subito polizia o carabinieri».

Allarmi bomba lanciati via mail alle scuole mercoledì e oggi (ieri, ndr), minacce via chat alle studentesse riminesi, hackeraggio e conseguente spegnimento di frigoriferi nei supermercati, allarmi attentati sugli aerei: cosa sta succedendo?

«Quello che sta succedendo è che qualcuno sta cercando di ingenerare terrore nel nostro Paese e nel resto d’Europa per trasformare la serenità a cui siamo abituati in paura».

Chi è questo qualcuno, chi c’è dietro questi allarmi?

«A livello centrale ci sono i servizi che stanno lavorando per cercare di capire chi guida questa catena di terrore. Nel frattempo però tutti noi, dalle istituzioni alle scuole passando per i cittadini, dobbiamo mantenere la calma, non farci prendere dal panico, e soprattutto collaborare affinché le informazioni circolino in modo chiaro e trasparente».

Lei ha parlato di strategia della tensione: cosa intende?

«Intendo che qualcuno, attraverso allarmi rivelatisi finora infondati, sta cercando di condizionare le nostre vite e quelle degli Stati per fini sicuramente non democratici e pacifici. E’ bene quindi tenere la guardia alta, ma, ripeto, mantenendo la massima tranquillità».

Si aspetta nuovi allarmi di questo tipo?

«Diciamo che potrebbero arrivarne dei nuovi. Magari con diversi obiettivi: ospedali, stazioni, autostrade. Comunque, sia a livello centrale che locale il monitoraggio è a 360 gradi».

Prefetta, per Natale e Capodanno vi aspettate qualche azione clamorosa?