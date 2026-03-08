Rimini. «Allarme gasolio, 2.000 euro al giorno: rischio barche bloccate e fermo pesca»

«La situazione è grave e ci preoccupa molto. Perché c’è il rischio concreto che lunedì possa iniziare un fermo pesca forzato. Con la nostra flotta peschereccia bloccata in porto per il prezzo esorbitante del gasolio». Una settimana di guerra in Iran e l’economia riminese è già costretta a fare i conti col caro-carburante. E con alcuni comparti, come quello della pesca, in forte fibrillazione e a rischio paralisi. Lancia l’allarme Michele Castelluccia, presidente del Consorzio gestione molluschi (Cogemo) che comprende le 36 vongolare riminesi, e membro del consiglio della Cooperativa lavoratori del mare di Rimini: «Ci è arrivata la comunicazione che dalla prossima settimana il gasolio potrà toccare 1,2 euro al litro - avverte -. Se fosse confermato questo prezzo, ipotesi, purtroppo, molto probabile, visto che siamo già arrivati a 90 centesimi al litro, 30 centesimi in più del periodo pre guerra, sarebbe un disastro. Perché le barche più grandi, intendo i 15-20 pescherecci operativi in questo periodo, sarebbero costrette a fermarsi, a spegnere i motori e a rimanere ormeggiate in porto».