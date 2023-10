Rimini allarga la “ZTL” del centro storico: sarà in vigore tutto l’anno

Si allarga la Ztl del centro storico di Rimini: dal ministero delle infrastrutture è arrivato il via libera all’attivazione del sistema di telecamere di controllo a tutela della zona a traffico limitato del cuore della città. Ora si potrà quindi procedere con l’iter per la loro attivazione, sulla base del nuovo perimetro, già individuato e approvato dalla giunta, allargando quello precedente attivato nel 2008. La nuova zona pedonale, valida tutto l’anno, prevede 13 varchi funzionanti con orari differenti. Rispetto all’assetto precedente, il perimetro si amplia a via D’Azeglio e via Bastioni Occidentali (da via Bonsi fino a Largo Unità d’Italia) a protezione delle riqualificate piazza Malatesta e piazzetta San Martino. Nello specifico, la nuova regolamentazione prevede: via Trai, via Marecchia, viale Tiberio, Corso Giovanni XXIII, chiusa al traffico dalle 0.00 alle 24; Corso d’Augusto, intersezione con Via Bastioni Settentrionali, dalle 20.30 alle 7.30 del giorno successivo; Corso d’Augusto, dopo intersezione con via Ducale, dalle 7.30 alle 20.30; via XII Giugno, via Dante, via Castelfidardo, via Bertani, via d’Azeglio, via Bastioni Meridionali dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; Via Michele Rosa dalle 9 alle 12; via Ducale dalle 20.30 alle 7.30 del mattino successivo. Confermata anche la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio e di viale Tiberio, nel tratto da Via San Giuliano a Via Marecchia. L’amministrazione anticipa quindi che nei prossimi mesi si avvierà una campagna informativa, con lettere e incontri, per accompagnare l’entrata in vigore della ztl e sollecitare i cittadini aventi diritto a richiedere i permessi. Nel caso del centro storico e del Borgo San Giuliano restano validi i permessi già rilasciati ed è iniziata la digitalizzazione dei pass. Il sistema di controllo entrerà in funzione entro il primo semestre del prossimo anno.