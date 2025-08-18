Rimini, alla vista dei poliziotti ingoia l’hashish che sta spacciando e finisce in ospedale

Rimini
  • 18 agosto 2025
Nel week-end di Ferragosto, un arresto dalla dinamica curiosa a Rimini. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per spaccio in flagranza di reato. L’individuo era stato sorpreso alcuni giorni prima nella zona della stazione durante un tentativo di cessione di hashish a una coppia di ragazzi. All’arrivo degli agenti, l’uomo aveva ingerito il resto della sostanza detenuta, rendendo necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Due giorni dopo le dimissioni ospedaliere, il 14 agosto, è scattato l’arresto con aggravamento delle misure cautelari, in quanto aveva l’obbligo di firma. L’uomo, già fermato due volte nel mese di luglio per lo stesso reato, dovrà rimanere in carcere in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.

Quasi 500 chiamate nel week-end di Ferragosto

Sono state quasi 500 le chiamate gestite dalla Centrale radio operativa della Polizia locale di Rimini nel week-end di Ferragosto, per l’esattezza tra il 14 e il 17. Lo fa sapere, in una nota, il Comune. Nel dettaglio, si sono registrate “491 chiamate gestite dalla Centrale radio operativa, 38 incidenti stradali rilevati, quattro servizi con quad in orario serale sull’arenile, 10 servizi moto montati di primo intervento e 16 presidi statici del territorio”.

