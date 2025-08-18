Rimini, alla vista dei poliziotti ingoia l’hashish che sta spacciando e finisce in ospedale

Nel week-end di Ferragosto, un arresto dalla dinamica curiosa a Rimini. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per spaccio in flagranza di reato. L’individuo era stato sorpreso alcuni giorni prima nella zona della stazione durante un tentativo di cessione di hashish a una coppia di ragazzi. All’arrivo degli agenti, l’uomo aveva ingerito il resto della sostanza detenuta, rendendo necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Due giorni dopo le dimissioni ospedaliere, il 14 agosto, è scattato l’arresto con aggravamento delle misure cautelari, in quanto aveva l’obbligo di firma. L’uomo, già fermato due volte nel mese di luglio per lo stesso reato, dovrà rimanere in carcere in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.