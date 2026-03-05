Rimini, alla stazione niente ascensori sui binari: “Beffa per disabili e carrozzine”

«Milioni e milioni di euro investiti, ma alla fine per portatori di handicap, mamme con bambini su passeggini, e turisti carichi di valigie non cambierà nulla. Alla stazione di Rimini i disagi resteranno quelli di oggi». Maurizio Melucci, ex vice sindaco di Rimini e già assessore regionale al Turismo, lancia l’allarme. E lo fa dopo una serie di interrogativi inviati, via Pec, a fine novembre, a Rete ferroviaria italiana (Rfi) «senza ricevere inizialmente risposta». Risposta poi regolarmente arrivata «ma dopo aver ventilato l’ipotesi di voler denunciare al difensore civico l’intera situazione».