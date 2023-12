Rimini, alla biblioteca Gambalunga la nuova sezione dei fumetti e manga

A Rimini l’offerta dei servizi della Gambalunga si arricchisce di un nuovo spazio di aggregazione dedicato alla lettura e alla socialità di ragazze e ragazzi. Dopo la Sala Holden creata per i giovani dai 13 ai 19 anni come luogo riservato in cui incontrarsi per studiare, fare lavori di gruppo o scegliere tra la selezione di libri a loro dedicati, da ieri è attiva in biblioteca la nuova area fumetti e manga. Un progetto pensato per potenziare l’attrattività della biblioteca verso le nuove generazioni, incrementando l’offerta di percorsi e occasioni formative e culturali ad hoc. Un obiettivo che riprende le istanze raccolte durante il percorso di partecipazione ed espresse nel dossier di candidatura di Rimini a Capitale italiana della cultura 2026, che ha nell’attenzione ai giovani e ai giovanissimi il suo carattere maggiormente innovativo, mettendoli al centro di un percorso che oltre a favorire il ‘consumo culturale’, vuole stimolarne la creatività, la fantasia, l’imprevedibilità, il protagonismo attraverso l’utilizzo di linguaggi nuovi o meno esplorati.

Partner di questa nuova avventura è la Fumetteria Alcatraz, una delle fumetterie più grandi d’Italia aperta a Rimini nel 2006, diventata in 17 anni un luogo di incontro per tutti gli appassionati della cultura pop moderna e classica. Fumetteria Alcatraz è tra i partecipanti al Patto la lettura, l’alleanza cittadina per avvicinare la lettura a chi non legge o legge sporadicamente, dare occasioni di lettura a chi si trova in difficoltà, promuovere nuove forme di conoscenza, avvicinare le generazioni. Alcatraz è anche tra le tante realtà che hanno partecipato attivamente al percorso di costruzione del dossier di candidatura per Capitale italiana della cultura 2026.

Ieri pomeriggio il taglio del nastro ufficiale del nuovo spazio, preceduta dai saluti della direttrice della Biblioteca Nadia Bizzocchi, dell’assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei e del sindaco Jamil Sadegholvaad. “E’ un’iniziativa che riconferma il valore culturale e sociale del fumetto – sottolinea il sindaco - L’idea è quella di creare un nuovo spazio di socialità per i ragazzi e non solo, visto che il fumetto sta vivendo in Italia una seconda giovinezza che attraversa tutte le generazioni. Avvicinare alla lettura attraverso questo nuovo linguaggio significa fare un’operazione di partecipazione culturale di grande livello e impatto. Voglio ringraziare la fumetteria Alcatraz, un vero e proprio storico punto di riferimento in città per tanti appassionati, per avere collaborato con generosità a questa iniziativa che contribuisce alla crescita culturale di Rimini”.