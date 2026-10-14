Rimini, all’Ospedale Infermi nasce il “Giardino delle Farfalle” dedicato al ricordo dei bambini scomparsi

Affrontare la perdita di un figlio prima o subito dopo la nascita è un dolore profondo, in cui la sensibilità e la preparazione del personale sanitario svolgono un ruolo fondamentale. È su questo presupposto che al Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza dell’Ausl di Rimini, guidato dalla dottoressa Gina Ancora, sono stati strutturati diversi percorsi di accoglienza e supporto dedicati alle famiglie colpite dal lutto perinatale.

Attraverso il progetto di sorveglianza della mortalità fetale avviato in Emilia-Romagna nel 2014, le équipe di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal professor Patrizio Antonazzo, e dei Consultori Familiari Rimini-Riccione, diretta dalla dottoressa Michela Piva, lavorano in costante sinergia con i professionisti della Psicologia della salute e di comunità. L’obiettivo è accompagnare la coppia dal momento dell’evento drammatico e lungo tutto l’iter di elaborazione del lutto e attesa dei riscontri diagnostici. Un’attenzione particolare è riservata anche all’ambito della Terapia Intensiva Neonatale, dove il sostegno psicologico abbraccia genitori, fratellini e gli stessi operatori, prevedendo poi a un mese dalla perdita un colloquio tra equipe medica e famiglia per la consegna di una lettera memoria e la programmazione dei successivi accertamenti.

A completare questa rete di supporto intervengono la collaborazione con l’associazione Ciao Lapo - che cura la formazione online del personale dal pre al post-natale e dona alle famiglie la memory box per custodire i ricordi del piccolo - e la connessione con il percorso “Il Mantello”, dedicato alle cure palliative perinatali nei casi di patologie a limitata aspettativa di vita.

A coronamento di questo impegno diffuso, in occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza sul lutto perinatale (Baby Loss Awareness Day), l’ospedale Infermi di Rimini si arricchisce di un luogo speciale. Domani, 15 ottobre, alle ore 13:30, nell’area verde all’esterno della Scala C verrà inaugurato il “Giardino delle Farfalle”, uno spazio di pace ideato insieme all’associazione La Prima Coccola Odv. Alla presenza di professionisti, volontari e genitori verranno dimorate le prime piante e posizionata una panchina bianca, simbolo concreto di una memoria che continua nel tempo.