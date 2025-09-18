Rimini. All’House of Rock ecco San Rocko: la festa della birra

Rimini si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: San Rocko, la prima grande festa della birra completamente dedicata alle eccellenze brassicole italiane. Dal 19 al 27 settembre, l’Arena Park esterna di House of Rock si trasformerà in un tempio della birra italiana, della musica rock e del divertimento autentico. Ma non solo: spazio al fitness, con 7 eventi, e raccolta fondi a favore della Croce rossa. Una festa per tutta la famiglia, per bere bene, stare bene e fare del bene. San Rocko non è solo il nome dell’evento, ma il patrono immaginario nato tra le colline del malto, simbolo di una filosofia di vita semplice ma coinvolgente: “Bevi Birra, suona forte e vivi ancora più forte!”. Questa figura rappresenta perfettamente lo spirito dell’evento, che celebra tre elementi fondamentali della cultura italiana contemporanea: la tradizione brassicola, la passione per il rock e l’arte di stare insieme. Protagoniste assolute della manifestazione saranno le birre italiane di qualità, dalla storica Forst - simbolo della tradizione brassicola altoatesina - fino alle più innovative eccellenze artigianali del centro Italia: Beha, Titanbrew, Menabrea, Inbeerrito. Un viaggio gustativo che permetterà ai visitatori di scoprire e riscoprire il panorama brassicolo nazionale, spesso sottovalutato rispetto alle produzioni estere ma ricco di sorprese e tradizioni secolari.

La musica

Il programma musicale di San Rocko è un vero e proprio viaggio attraverso i capolavori del rock internazionale e italiano, interpretati dalle migliori tribute band del territorio: venerdì 19 settembre: “Living Theory” renderà omaggio ai Linkin Park, riportando sul palco l’energia esplosiva del nu-metal californiano. E in apertura “M.I.C. - Muse Tribute”. E come se non bastasse una grande ospite, un’amica che ha infuocato tante volte il palco dell’House Of Rock, Alteria, bravissima dj di Virgin Radio, cantautrice di grande talento e cantante incredibile! All’interno dell’evento anche una giornata dedicata al Functional Training. Sabato 20: Harley Max celebrerà l’universo di 883 e Max Pezzali. E in apertura “Coldplay Acoustic Tribute”. Domenica 21: Glory Days Rimini presenterà una “B. Springsteen Night”, dedicata al Boss del rock americano. Poi si riprende la settimana successiva, mercoledì 24: Black Ice farà rivivere l’energia degli AC/DC; giovedì 25: Roxybar porterà sul palco il rock italiano di Vasco Rossi; venerdì 26: Vipers concluderà la settimana con un tributo ai Queen; sabato 27: Demode chiuderà in bellezza con un omaggio ai Depeche Mode.

Il benessere

Venerdi 19 Functional training con Valentina; sabato 20 San Rocko bike and beer con i Nati con la camicia di jeans; domenica 21 libera camminata metabolica con Manuela; mercoledì 24 San Rocko caveja urban trekking; giovedì 25 Rimini dance zumba cheers

venerdì 26 Country Rocko con Wild angels; sabato 27 libera camminata salutare con la pedivella, per chiudere la settimana internazionale del wellness

Location

L’evento si svolgerà presso l’Arena Park esterna di House of Rock, in via Pomposa 53 a Rimini, uno spazio ideale per ospitare questa festa popolare che promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi riminesi. Apertura stand: ore 18:30. Live bands: 20:30 – 23:30. DJ Set: 23:30 - 01:00. In caso di maltempo verrà utilizzata la Main room interna