Rimini, all’ex colonia Murri un parcheggio per auto e ciclomotori

RIMINI. All’ex Colonia Murri di Bellariva di Rimini è in arrivo un parcheggio pubblico con 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori per un totale di 305 posteggi per auto e ciclomotori. Si tratta, spiega il Comune, di un intervento che va a braccetto coi lavori in corso per il Tratto 6 del Parco del Mare Sud. Il progetto è stato approvato dalla Giunta, così da aggiungere “un altro tassello alle attività messe in campo dall’amministrazione sul fronte della dotazione di spazi di sosta connessi al lungomare”. L’intervento, che fa parte del piano “Parco del Mare - tratto 6” punta infatti ad aumentare gli stalli nei pressi del Parco del Mare nella zona di Bellariva. Il Comune ricorda che l’immobile interessato dall’intervento è attualmente nella disponibilità di una curatela fallimentare e l’utilizzo a parcheggio di una porzione del cortile è frutto di un contratto di affitto firmato dall’amministrazione per mettere a servizio della comunità una porzione dell’area in attesa della partenza di un progetto di riqualificazione del comparto in cui è inserita la colonia Murri. L’opera, oltre a essere conforme agli standard urbanistici, è soggetta a vincoli paesaggistici, il che garantirà un’attuazione rispettosa dell’ambiente circostante.