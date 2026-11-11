Rimini, all’Emporio solidale assistite 760 persone nei primi dieci mesi del 2026

Sono 760 le persone che, nei primi dieci mesi del 2026, hanno trovato sostegno all’Emporio solidale di Rimini. Tra loro, 108 sono arrivate per la prima volta, dopo un colloquio di accesso. Nell’intero 2025 le persone seguite erano state 877, con 112 nuovi ingressi.

Dietro questi numeri ci sono 401 nuclei familiari, raggiunti dall’inizio dell’anno, e migliaia di spese fatte insieme ai volontari: 2.261 nel 2025, già 2.204 nel 2026. Numeri che raccontano una fragilità diffusa, spesso silenziosa. Ma anche il lavoro quotidiano di una rete che, dal 2016, prova a trasformare un aiuto concreto in un’occasione per rimettersi in cammino.

Chi si rivolge all’Emporio sono soprattutto donne: 417 su 760 nel 2026, 484 su 877 nel 2025. La fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 64 anni, con 319 persone quest’anno e 380 lo scorso. Cresce la presenza degli anziani: gli over 65 sono già 189, più dei 179 registrati in tutto il 2025. Sono 195 i minori che vivono nei nuclei seguiti, erano 249 nel 2025.

L’Emporio solidale non è uno sportello, ma il punto d’incontro di una rete. Vi si accede su invio dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Rimini Nord, dei servizi sanitari dell’Ausl, dei centri di ascolto Caritas, delle Acli e delle associazioni del territorio. Con una tessera gratuita, ogni famiglia sceglie in autonomia i prodotti sugli scaffali, secondo le proprie esigenze e abitudini. Qui non circola denaro.

La spesa si fa su appuntamento, accompagnati da volontari formati, che accolgono, ascoltano e consigliano. Oggi sono circa venti i volontari, per oltre 2.000 ore di presenza, affiancati da altri volontari durante le raccolte alimentari. Uno spazio dedicato ai bambini permette ai genitori di fare la spesa con calma e ai più piccoli di trascorrere un tempo sereno. Grazie alla collaborazione con il Caar di Rimini, ogni settimana arrivano frutta e verdura fresche recuperate dalle eccedenze.

Il Comune di Rimini, capofila del Distretto, sostiene il progetto con un contributo di 52.000 euro per il 2026, su un valore complessivo di 87.316 euro. La convenzione, della durata di un anno e prorogabile, è stata approvata al termine di un percorso di co-progettazione con il terzo settore. Capofila è Caritas Rimini ODV, in collaborazione con la Cooperativa sociale Madonna della Carità, alla rete partecipano l’unione dei Comuni, Azienda Usl della Romagna e associazioni pubbliche e private che, a vario titolo, si occupano di contrasto alla povertà e compartecipano alla buona riuscita dell’Emporio.

“L’Emporio solidale ci ricorda ogni giorno che la fragilità non riguarda “gli altri” – dichiara Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale - può toccare chi lavora ma non arriva a fine mese, chi si ammala, chi resta solo. Per questo l’Emporio non è uno sportello, ma una comunità che accoglie, ascolta e accompagna. Spesso la povertà non è solo economica, ma anche relazionale, per molte persone, soprattutto anziane, l’emporio è anche l’occasione di socialità, una sorta di famiglia allargata. I numeri ci dicono quanto il bisogno sia ancora presente, e non possiamo ignorarlo. Ma le storie di chi, dopo qualche mese, ha ritrovato un lavoro ci dicono anche ci può ripartire. Ringraziamo Caritas, la Cooperativa Madonna della Carità, i volontari e tutte le realtà che, insieme, rendono possibile questo lavoro quotidiano”.