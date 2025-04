Rimini, all’asta del Comune una Mercedes e due Yamaha

RIMINI. Il Comune di Rimini vende auto e moto usate, mezzi che pur non essendo più utilizzati per motivi di servizio, “sono in buone condizioni generali e possono ancora essere utili a privati cittadini o aziende”, precisa l’amministazione. L’asta è aperta sia a persone fisiche che giuridiche, e riguarda tre lotti distinti. Il primo lotto mette in vendita una Mercedes R320 Cdi 4matic, targa DE369NG, con prezzo base di 8.000 euro; il secondo lotto è una moto Yamaha J320e Xt600-e, targa BF45483 con prezzo base di 2.000 euro. Il terzo lotto è per un’altra moto, una Yamaha J320E XT600-e, targa BF45484, con prezzo base di 2.000 euro. La vendita si svolgerà tramite offerte segrete al rialzo rispetto ai prezzi indicati. In caso di offerte pari, si procederà con rilanci tra i partecipanti presenti o con sorteggio, se non saranno presenti. Il particolare, il 20 maggio alle 12, in seduta pubblica all’ufficio economato (piazza Cavour 27 - piano 2) si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e si effettueranno le verifiche di ammissibilità alla gara. I mezzi sono in visione all’autoparco di via della Gazzella. I dettagli su come partecipare, i moduli da compilare e tutte le informazioni utili sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune, nella sezione Bandi e Gare.