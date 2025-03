Rimini, all’area del riuso di via Nataloni quasi 6.500 oggetti in poco più d tre anni

Oggi, 18 marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata del Riuso, un’iniziativa nata per sensibilizzare le persone e le istituzioni sull’importanza di ridurre gli sprechi, favorire il riutilizzo e promuovere un modello di consumo più sostenibile. Una ricorrenza, dunque, istituita per incentivare pratiche virtuose di economia circolare, contrastando la cultura dell’usa e getta e valorizzando il recupero di materiali ancora utilizzabili, senza che questi siano cestinati inutilmente. Proprio in quest’ottica, a Rimini, è presente uno spazio che rispecchia perfettamente questa sensibilità: si tratta dell’Area del Riuso presso la stazione ecologica di via Nataloni, un progetto frutto della collaborazione tra il Gruppo Hera, la cooperativa sociale La Fraternità e i cittadini realizzato con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti in buono stato, riducendo la produzione di rifiuti e contribuendo contestualmente alla sostenibilità ambientale.

Dal suo avvio, oltre tre anni fa, quest’area ha raccolto quasi 6.500 oggetti, per un peso totale di oltre 6.000 kg, che altrimenti sarebbero stati destinati allo smaltimento. Un risultato significativo, che testimonia l’impegno della cittadinanza nel contribuire attivamente alla riduzione degli sprechi. Una volta varcato il cancello dell’area, infatti, si può conferire nel box una vasta gamma di oggetti riutilizzabili, come piccoli mobili (tavolini, sedie, lettini per bambini), biciclette, piccoli elettrodomestici, passeggini e carrozzine, attrezzature e via dicendo. Semplici gesti per allungare la vita di questi articoli, alimentando un circolo virtuoso che ha un impatto anche sociale, dal momento che questi oggetti vengono poi distribuiti dalla cooperativa La Fraternità alle persone più bisognose, unendo così l’attenzione all’ambiente alla solidarietà.

Ogni donazione viene registrata con una ricevuta, garantendo la tracciabilità e il corretto riutilizzo degli oggetti.

“Il riuso è una delle chiavi per promuovere abitudini sostenibili - è il commento dell’assessora alla transizione ecologica del comune di Rimini, Anna Montini - Progetti come l’Area del Riuso dimostrano appunto che è possibile dare un nuovo futuro ai nostri oggetti ‘quotidiani’, che per varie ragioni vogliamo gettare o disfarcene, evitando sprechi e incentivando una cultura più consapevole del consumo. In occasione della Giornata del Riuso, il messaggio è chiaro: ogni gesto, anche quello apparentemente più piccolo, conta e rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile e un modello urbano amico dell’ambiente”.