Rimini, all’aeroporto ecco l’impianto fotovoltaico da un Megawatt e il nuovo sistema di pre-security

L’impianto fotovoltaico, da circa un Megawatt, sviluppato insieme al Gruppo Società Gas Rimini (Sgr), è stato installato in un’area di circa 2 ettari all’interno del sedime aeroportuale con l’obiettivo di rendere l’aeroporto Fellini di Rimini parzialmente autosufficiente dal punto di vista energetico, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

All’inaugurazione dell’impianto erano presenti, insieme all’amministratore delegato di AIRiminum 2024 Leonardo Corbucci, anche Demis Diotallevi direttore generale SGR e Alessio Cividini head of energy management SGR.

Diotallevi ha espresso soddisfazione per la realizzazione dell’intervento e per l’impatto che avrà sul territorio “Siamo felici e orgogliosi che con le aziende del Gruppo SGR – ha detto – abbiamo realizzato questo prezioso intervento di sistema sul territorio nazionale. Stiamo costruendo diversi parchi fotovoltaici di grande potenza ed in particolare questo di Rimini Airport è un intervento all’avanguardia. La collaborazione può essere un esempio per tutto il territorio”.

“L’impianto è composto da 1.558 moduli fotovoltaici ad altissima efficienza – spiega Cividini– per una potenza complessiva pari a 997,12 kWp ed è inserito all’interno di un’area delimitata, controllata e videosorvegliata in prossimità della pista di atterraggio dell’aeroporto, accessibile dalla viabilità interna. La produzione di energia elettrica prevista è di 1.600.000 kWh anno e il risparmio di emissioni inquinanti sarà pari a 409 tonnellate anno equivalenti di CO2”.