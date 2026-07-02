Rimini, all’aeroporto arriva il sistema di lettura targhe nei parcheggi e il servizio cambiavalute senza commissioni

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini ha introdotto una doppia novità che renderà l’esperienza in aeroporto più rapida, intuitiva e confortevole. Sul fronte della sosta, è stato implementato un nuovo impianto automatico per la gestione del parcheggio basato sulla HUB Parking Technology, che porta a disposizione dei passeggeri soluzioni adottate nei principali contesti aeroportuali. La nuova piattaforma coordina e monitora l’intero parcheggio in tempo reale, sfruttando apparati di ultima generazione per garantire accessi automatizzati, lettura dei ticket digitali, pagamenti elettronici contactless e una gestione centralizzata da remoto. Una delle principali innovazioni risiede nel sistema integrato di lettura targhe per il riconoscimento rapido del veicolo, che consente l’apertura automatica della barriera ad uso intensivo in tempi estremamente contenuti, riducendo al minimo i passaggi manuali, azzerando i tempi di attesa e migliorando sensibilmente il deflusso in ingresso e in uscita per chiunque parta o arrivi allo scalo.

Questo intervento sul “parcheggio intelligente” è l’avvio di un percorso digitale più ampio, predisposto per l’imminente attivazione della prenotazione online direttamente dal sito web dell’aeroporto, che permetterà ai passeggeri di pianificare la sosta in anticipo, oltre alla futura integrazione con sistemi di telepedaggio come Telepass e UnipolMove e altre modalità di riconoscimento “ticketless”.

“La digitalizzazione e l’automazione delle aree di sosta non rappresentano soltanto un miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri, ma rispondono anche a esigenze concrete di sicurezza, controllo degli accessi e gestione ordinata dei flussi, in piena coerenza con le linee guida del nostro Masterplan - spiega l’ingnegnera Anna Bussola, Post Holder Manutenzione e Progettazione - grazie al monitoraggio in tempo reale, alla lettura automatica delle targhe e alla tracciabilità degli accessi, il nuovo impianto consente di innalzare gli standard di controllo e sicurezza dell’intera area aeroportuale. Si tratta di un intervento importante, che rende la mobilità più fluida, moderna e integrata con lo sviluppo futuro dello scalo, ponendo le basi per ulteriori servizi digitali a favore dei passeggeri”.