Rimini. Alcol alla guida, oltre 450 multe nel 2024

Riminese, sopra i 21 anni, di sesso maschile: è questo l’identikit più comune tra coloro che, nel 2024, sono stati sanzionati dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza.

In totale sono state 461 le violazioni accertate nel corso dell’anno, la maggior parte delle quali (400) in orario notturno, dalle 22 alle 7. Sono invece 61 le persone pizzicate a guidare in stato di ebbrezza alla luce del sole.

La maggior parte (82%) è di sesso maschile (377 uomini contro 84 donne) e più della metà risiede nella provincia di Rimini (245), mentre sono 168 gli altri italiani e 27 i multati della Repubblica di San Marino. I cittadini stranieri sanzionati sono stati invece 21, con documenti di nove nazionalità diverse (Albania, Svizzera, Germania, Romania, Ucraina, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia).

I più giovani sembrano anche i più rispettosi del codice della strada: solo in 10 si sono guadagnati una multa al di sotto dei 21 anni, ma il numero sale a 41 considerando i neopatentati. Solo una multa in 12 mesi per un uomo alla guida con patente speciale (un autobus sopra le 3 tonnellate e mezza).

Le violazioni rilevate riguardano in primis le auto (397), seguite dai motoveicoli (53), ma ci sono anche 9 persone beccate in stato di ebbrezza mentre erano in sella a una bicicletta o (2 casi) mentre guidavano monopattini: quasi sempre, in questi casi, l’accertamento dell’infrazione è avvenuto in conseguenza di un incidente. Nel complesso sono 46 gli alcolteltest risultati positivi dopo un incidente, a fronte di 415 violazioni registrate dai posti di controllo che ogni settimana la polizia locale effettua asulle strade.

Nell’88,3% dei casi (407 su 461) è scattato il ritiro della patente, inevitabile quando il livello di alcol nel sangue supera lo 0,5 mg/l. Il ritiro della patente non è invece previsto per chi è alla guida di monopattini e bici, in quanto la licenza non è necessaria. Sotto lo 0,5 mg/l è prevista la sanzione solo per i conducenti particolari (conducenti professionali, minori di 21 anni, neopatentati). In 28 casi è scattato anche il sequestro del mezzo, in 13 il fermo amministrativo.

Infine, sono 24 le persone rifiutatesi di sottoporsi al test alcolimetrico, 14 quelle che hanno detto no all’analisi per individuare la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Due i conducenti risultati positivi a sostanze stupefacenti.