Rimini, albergatori e turismo, rotta verso l’India: “Campagne promozionali e nuovi voli”

Sottolinea, allora, Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, società di servizi turistici: «A promuovere campagne promozionali mirate e anche “aggressive” sono solitamente deputati gli organismi pubblici come Enit per l’Italia, e Apt regionale per la Romagna. Perché non credo che un’attività di comunicazione condotta da un singolo hotel possa avere quella forza penetrativa necessaria». Insomma, antenne dritte verso l’India. E attenzione massima a quel mercato: 3.200 miliardi di euro di pil, 15 miliardi di dollari come giro d’affari turistico globale nel 2022, una classe media in forte ascesa, per il 65% under 35 e con un reddito annuale di 36 mila dollari. Continua Carasso: «Leggo dallo studio pubblicato sul giornale che c’è un target giovanile pronto a investire in viaggi culturali, del benessere e dell’enogastronomici 6.000 dollari l’anno. Ed è proprio questo il punto: lavorare sulle coppie e sui singoli, operando in termini di destagionalizzazione, perché non credo che si possa considerare l’India un Paese di vacanzieri balneari. Meglio, invece, inserirla in pacchetti viaggi di una quindicina di giorni che, insieme alle città d’arte, siano in grado di offrire anche mete alternative come la Riviera e i suoi borghi».