Rimini, al via Pescare show. Uno studio sull’indotto della pesca sportiva: 100 euro al giorno a persona

RIMINI. Ha preso il via oggi a Rimini la rassegna “Pescare Show 2025”, organizzata da IEG, in programma fino a domenica alla fiera di Rimini. Canne da pesca in grafene, attrezzature personalizzabili, motori elettrici per fuoribordo, ecoscandagli di ultima generazione, esche stickbait realizzate a mano: tante le novità per il mondo della pesca sportiva. Domani attesi l’europarlamentare Stefano Bonaccini e l’assessore a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni

I padiglioni riminesi ospitano le numerose nuove tecniche di pesca: dal tenkara, per la prima volta in fiera, al lancio spey, dallo street fishing al light rock fishing, fino alla pesca da riva. Tutte tecniche particolarmente apprezzate dai più giovani. Tra gli stand, insieme a esperti e influencer dello sport fishing, presenti i top brand della pesca sportiva, con attrezzature, materiali e accessori per la pesca sportiva in tutte le sue declinazioni: dall’elettronica alla nautica da diporto, dalle attrezzature per la pesca in acque interne e in mare al turismo di pesca, e una selezione di kayak e moto d’acqua.

Non mancano convegni e presentazioni di nuovi prodotti con dimostrazioni e prove pratiche di lancio nelle piscine interne della fiera, costruzione live di esche artificiali. Tra i temi affrontati nella giornata di apertura l’intervento dedicato a “La storia e la tradizione dei capanni di pesca in Emila-Romagna” curato dall’Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa Ravenna, con la partecipazione di Fabio Baldini, Presidente Assopesca. In fiera anche il focus sulla “Pesca sportiva come motore di turismo nell’economia ittica nazionale”, presentato dall’Università di Bologna, dove è stato presentato l’identikit del pescatore-tipo e le ricadute economiche dell’attività di pesca sportiva: per una giornata il 59,9% degli intervistati prevede una spesa complessiva di circa 100 euro. Nella prima giornata di Pescare Show 2025 la presentazione, in anteprima mondiale, del Tuccoli T295 SF Montecristo, un gioiello del mare pensato per soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti, accolto con grande clamore ed entusiasmo dai visitatori che hanno partecipato all’unveiling.

Nel pomeriggio il tema della sostenibilità è protagonista dell’incontro organizzato dall’Università di Bologna “Squali in pericolo: i progetti LIFE e i pescatori uniti per la loro salvaguardia” dedicato alla presentazione dei progetti LIFE, cofinanziati dall’Unione Europea. Sempre a cura dell’ateneo bolognese l’incontro dedicato a “La salvaguardia dell’anguilla Europea e il progetto LIFEEL” per raccontare le iniziative messe in atto nel bacino del Fiume Po. Anche FIPSAS invita a una riflessione consapevole sulla pesca, ed in particolare sulle questioni tecniche, scientifiche e politiche legate all’immissione degli alloctoni. Al centro dell’incontro, le iniziative della commissione tecnico scientifica della Federazione e l’impatto sull’attività agonistica e sulla gestione delle acque.

Pescare Show ha creato un legame col territorio riminese attraverso iniziative di sensibilizzazione ambientale, come la Scuola di Mare per bambini in collaborazione con il Club Nautico di Rimini e le lezioni nelle scuole medie cittadine in collaborazione con il progetto Life Shark. Ha promosso la pesca inclusiva con le attività di All for Inclusive e la collaborazione con IGFA International Game Fishing Association, che a Pescare Show rilascia il passaporto IGFA ai bambini partecipanti. L’evento include poi attività “fuori fiera” come il 1° trofeo di Pesca al Colpo al lago Pascoli (nella mattina di domenica 9 febbraio), attività di Light Rock Fishing con Fishing & Biodiversity (9 febbraio, dalle 8.30 alle 10.30) davanti al Club Nautico e il 1° trofeo Repubblica di San Marino “Pescare Show” di moto d’acqua (il 9 febbraio alle 15 le premiazioni in fiera). Si consolidano le partnership con FIPSAS, sempre più attiva con un padiglione dedicato e due convegni tecnici con il coinvolgimento anche della Regione Emilia-Romagna e premiazioni Azzurri FIPSAS – Medaglie 2024, che si terranno domani, 8 febbraio alle 14. Rafforzate anche le collaborazioni con i media partner Italian Fishing TV e H2O Magazine per lo sviluppo dei viaggi di pesca.