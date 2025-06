Rimini, al via la riqualificazione di piazza Ferrari anche con telecamere e street tutor

RIMINI. Più comfort, divertimento e sicurezza, Parte domani la riqualificazione di piazza Ferrari in centro storico a Rimini, nell’ambito del progetto “Borgo Marina Si-Cura”, frutto dell’accordo di programma tra la Regione e il Comune per un investimento di 220.000 euro ripartito rispettivamente all’80% e 20%.

L’area fa da cerniera tra la stazione ferroviaria e il centro storico e l’intervento prevede di rendere più accoglienti e fruibili gli spazi di piazza Ferrari, già molto frequentata da famiglie e bambini, e di potenziarne la sicurezza, con sette nuove telecamere e il potenziamento dell’illuminazione. Saranno anche installati due Acces point per il wifi. È prevista, spiega ancora l’amministrazione comunale, «un’attenta rifunzionalizzazione delle componenti» della piazza e una ridefinizione del disegno delle specie arboree, con nuovi cespugli sempreverdi e fioriti. L’area gioco, totalmente inclusiva, verrà ripensata e riqualificata attraverso un ampliamento delle superfici destinate, circa 220 metri quadrati con una nuova pavimentazione in gomma antitrauma con disegni di piante e fiori, e nuove attrezzature ludiche accorpate in un unico spazio, così da “liberare” l’area verde adiacente alla Domus. In conseguenza alla demolizione dell’edicola di giornali, l’area destinata all’area giochi potrà essere ampliata e congiuntamente potrà essere ripristinata la linearità dei percorsi della piazza.

In programma ci sono anche azioni di prevenzione sociale e comunitaria per favorire l’inclusione e la socializzazione anche con l’utilizzo della figura dello street tutor. I lavori di riqualificazione di piazza Ferrari saranno completati entro fine agosto, rispettando così i termini stabiliti dall’accordo di programma.