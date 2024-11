Rimini. Al via l’accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città tra Agenzia del demanio e Comune

Firmato oggi, 27 novembre, dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e dal Sindaco, Jamil Sadegholvaad, il Piano città degli immobili pubblici di Rimini, lo strumento di pianificazione, ascolto e collaborazione, studiato per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini, offrire immobili pubblici aperti e accessibili, servizi più efficienti, benessere, sviluppo, inclusione sociale, sostenibilità ambientale.

Il Piano Città mira a un modello di città sostenibile e resiliente, che limiti il consumo di suolo, e alla valorizzazione dei punti di forza della città che con il suo patrimonio storico artistico, l’eccellenza nell’accoglienza offre un mix unico di tradizione e innovazione.

Verranno valorizzati e date nuove funzioni agli immobili pubblici, completato il waterfront con la creazione di nuovi luoghi relazionali per la città, ampliata l’offerta turistica e ricettiva tutto l’anno, anche oltre il litorale, rafforzando il sistema fieristico e valorizzando l’innovazione tecnologica, migliorata la qualità dell’ambiente, favorendo la mobilità sostenibile e aumentando le aree verdi, estesa la rete culturale e dei servizi di giustizia e sport, rifunzionalizzato il patrimonio disponibile in residenze universitarie.

Il recupero delle colonie esistenti e la loro ricucitura con i contesti territoriali limitrofi, anche grazie a partenariati pubblico privato, contribuiranno ad alimentare i processi rigenerativi e a rafforzare i caratteri identitari della città.

“Il nostro comune obiettivo è quello di rendere migliore la qualità della vita dei cittadini, più attrattiva l’offerta ricettiva e turistica, rafforzare l’offerta di servizi e aumentare il benessere ambientale”, ha sottolineato il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. “Il Piano Città di Rimini punta alla rigenerazione urbana attraverso il recupero delle colonie storiche, la riqualificazione del waterfront, il potenziamento dei servizi tecnologici, universitari, turistici e culturali”.

“Le città italiane, nell’ultimo secolo, sono state il frutto di sedimentazioni e di un coacervo di competenze diverse tra piano nazionale e locale che, nei decenni, ha portato più di un problema – dichiara il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Con questo Piano Città si pongono le basi per una vera e propria svolta all’insegna della collaborazione e della pianificazione, a tutto vantaggio della comunità riminese. Quelle che, diciamo così, a volte si rivelano criticità o veri e propri ‘buchi urbani’ da ora in poi possono, anzi dovranno, essere i luoghi da cui ripartire per programmi e progetti di rigenerazione urbana, diffusi sull’intero territorio, capaci di veicolare qualità di vita, sviluppo e benessere”.