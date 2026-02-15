Rimini, al via in Fiera Beer&Food Attraction: 600 espositori per il mondo del fuori casa

È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini l’undicesima edizione di Beer&Food Attraction, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group dedicata al settore del fuori casa. Fino al 17 febbraio, i 14 padiglioni della fiera ospiteranno un sistema di filiere che riunisce oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 nazioni, selezionati attraverso il network di Italian Exhibition Group e ICE-Agenzia.

Mixology Attraction, la grande novità dell’edizione 2026

Tra le principali novità di quest’anno spicca la nascita di Mixology Attraction, dedicata al bar contemporaneo, che ha portato a una crescita del 39% dell’area mixology. Il nuovo format conferma l’importanza sempre maggiore della mixology nel panorama del Food & Beverage italiano e internazionale.

La cerimonia inaugurale

Alla cerimonia di apertura, introdotta dal saluto di Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, sono intervenuti Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini.

Hanno preso la parola anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Federico Sannella, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Subito dopo l’inaugurazione, sempre in fiera, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha preso parte ai Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, confermando la sua attenzione al contest “Ragazzi Speciali”.

Per domani è previsto l’intervento del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che interverrà alla FIC Arena.