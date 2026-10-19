Rimini, al via il Viaggio della Memoria: 51 studenti in visita tra Monaco, Praga e Terezín

Sono partiti per un intenso itinerario di memoria tra Germania e Repubblica Ceca i 51 studenti delle classi quinte delle scuole superiori riminesi protagonisti del “Viaggio della Memoria 2026”. Promosso dal Comune di Rimini nell’ambito delle attività di Educazione alla Memoria e sostenuto dall’Assemblea Legislativa regionale, il viaggio rappresenta la tappa finale di un percorso formativo iniziato a inizio anno e focalizzato sulla musica nei ghetti e nei campi nazisti, intesa sia come strumento di oppressione sia come forma di resilienza.

La prima tappa ha visto i ragazzi a Monaco di Baviera con la visita al Centro di Documentazione sul Nazionalsocialismo. Il gruppo si sposterà poi verso Praga per visitarne il quartiere ebraico e i luoghi simbolo della resistenza, fino a raggiungere Terezín, vera meta di questa edizione. Il ghetto, trasformato dalla propaganda nazista in un fittizio insediamento modello, fu in realtà un luogo di internamento e smistamento per intellettuali, artisti e bambini destinati ai campi di sterminio.

A guidare la delegazione, insieme allo staff del progetto capitanato da Fabio Cassanelli e all’Istituto per la storia della Resistenza di Rimini, c’è la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi. Durante la permanenza a Terezín è prevista una cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona a nome della città. Un progetto storico che, come ricordato dall’assessora Francesca Mattei, va avanti dal 1964 per consegnare alle nuove generazioni gli strumenti del pensiero critico e della memoria attiva.