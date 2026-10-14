Rimini, al via il TTG alla Fiera: il turismo del futuro mette al centro l’esperienza umana

Ha preso il via oggi alla Fiera di Rimini l’edizione 2026 di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, le due manifestazioni di Italian Exhibition Group che fino al 16 ottobre riuniscono il mondo del turismo e dell’accoglienza. L’evento si è aperto alla presenza del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e dei vertici di IEG, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali tra cui il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessora regionale Roberta Frisoni. Al centro del dibattito c’è il tema “EXIST”, una riflessione che invita a mettere la persona e la qualità dell’esperienza al centro di un settore in profonda trasformazione, spinto dall’innovazione e dalla tecnologia.

L’edizione di quest’anno si presenta con numeri imponenti, accogliendo 2.800 brand espositori e un migliaio di buyer da 75 Paesi. I padiglioni riminesi offrono una panoramica completa sul futuro del viaggio: oltre a 200 eventi e nove arene tematiche che spaziano dall’impatto dell’intelligenza artificiale sui consumi fino alle nuove tendenze per il 2027, i visitatori possono scoprire da vicino startup innovative, robot umanoidi e le ultime soluzioni per il mondo dell’ospitalità outdoor e del benessere, tra piscine ecologiche e arredi sostenibili.