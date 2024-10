Rimini, al via il restyling dei viali a mare: «Obiettivo estendere gli spazi per chi si muove a piedi»

Inizieranno lunedì 21 ottobre i lavori di riqualificazione di viale Regina Elena da viale Vittorio Alfieri a viale Giovanni Pascoli, a Rimini. Con l’approvazione degli atti e l’affidamento all’aggiudicatario finale alla ditta Ferrari Gianlucio di Bergamo entra dunque nel vivo il restyling dei viali, in linea con i nuovi progetti e in continuità con il Parco del mare. I lavori, che dovrebbero concludersi entro la prossima Pasqua, infatti, prevedono l’utilizzo di nuovi materiali, una nuova infrastrutturazione e reti tecnologiche, nuovi arredi e un’organizzazione dello spazio urbano, della sosta e della viabilità, valorizzando il tessuto urbano. L’obiettivo, spiega il Comune, è «aumentare la sicurezza e di estendere gli spazi riservati ai cittadini e ai turisti che si muovono a piedi». Il progetto prevede in particolare l’ampliamento dei marciapiedi e della zona pedonale, la creazione di piazzette e spazi per dehors, e una nuova organizzazione della sede stradale suddivisa in fasce. La prima sarà il viale pedonale, la seconda alberata con sedute, aree parcheggio ed eventuali dehors, la terza destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia, la quarta sarà la banchina lato mare. Questo tratto di riqualificazione è finanziato con risorse comunali per 650.000 euro e darà seguito, concludono da Palazzo Garampi, ai lavori già realizzati nel 2021, nel tratto tra viale Alfieri e viale Tripoli, nel quadro del programma di rigenerazione urbana, che mira a dare un disegno unitario e coerente ai viali delle Regine.