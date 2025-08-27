Rimini, al via i lavori per le strade danneggiate nel 2023

RIMINI. Al via lavori a Rimini per le strade danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. Ieri la giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per ripristino e messa in sicurezza di via Covignano e via Sant’Aquilina: dovranno essere completati entro il 2025 (nel rispetto delle tempistiche previste dall’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche). Entrambi i progetti mirano alla messa in sicurezza di tratti stradali attraverso “una bonifica profonda- informano gli uffici- del pacchetto stradale esistente. Le opere prevedono la fresatura profonda del manto bituminoso esistente, seguita dall’applicazione di uno speciale manto bituminoso, con caratteristiche particolari, che svolgerà funzioni di rinforzo e impermeabilizzazione. Successivamente verrà steso lo strato di collegamento denominato binder e il tappeto di usura finale”. Gli interventi si completeranno con il rifacimento della segnaletica orizzontale delle banchine e degli incroci con le vie limitrofe. C’è un budget di 1,2 milioni di euro, interamente garantito dal ministero attraverso contributi statali. Per la messa in sicurezza di via Covignano sono stati stanziati 650.000 euro, per via S. Aquilina 550.000. La consegna dei lavori è prevista entro metà novembre, con una durata stimata di 45 giorni per entrambi gli interventi. Il completamento è programmato entro dicembre. “Gli interventi sono stati autorizzati con procedura di somma urgenza- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli- considerata l’importanza strategica di queste arterie viarie per la mobilità comunale e la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate dopo i danni subiti durante l’alluvione”.