Rimini, al via “Dire Mare Mangiare”: il festival che porta i vini delle colline sulla spiaggia

La tradizione enogastronomica delle colline incontra la sabbia e la brezza dell’Adriatico per dare il via a “Dire Mare Mangiare 2026”. Il grande festival diffuso dedicato ai sapori del territorio è stato presentato questa mattina al Bagno 26 Tiki, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, del presidente della Strada dei Vini Nicolò Bianchini e del coordinatore della Rimini Doc Massimo Lorenzi. L’evento animerà la marina riminese per tre serate a partire dalle 19, trasformando piazzale Kennedy e il Parco del Mare in un palcoscenico a cielo aperto dove turisti e residenti potranno scoprire il meglio del cibo, dell’olio e dei vini locali tra musica, talk e degustazioni.

Il programma parte subito forte con la partecipazione della celebre giornalista enogastronomica Asa Johansson, pronta a dialogare sul concetto di Mare Adriatico e sull’innovativo “Sangiovese brinato”, servito freddo in abbinamento al pesce come vuole la tradizione marinara. L’iniziativa celebra la recente incoronazione della zona vitivinicola riminese nella guida de L’Espresso 2026, puntando sui tre pilastri enologici del territorio: la Rebola, il Sangiovese tradizionale e la sua versione fredda. Tra dj set, incontri e l’attesa serata di chiusura “Rebola Roof Party” accompagnata dai Ladybird and the jazzing Gentlemen insieme ad Anna La Rouge, il festival punta a saldare una volta per tutte il legame indissolubile tra l’eccellenza dell’entroterra e l’accoglienza della costa.