Rimini, al Ttg un robot umanoide sarà relatore a un convegno

RIMINI. Un robot umanoide sarà tra i relatori del convegno “Io esisto. E tu? Umani e umanoidi nel mondo del lavoro che verrà” organizzato venerdì 16 ottobre al Ttg di Rimini in programma dal 14 al 16. A organizzarlo Assoparchi: «L’intelligenza artificiale e la robotica», spiega Assoparchi, «stanno entrando nel lavoro in vari settori, tra cui il turismo e quello dei parchi tematici. Un confronto su nuove competenze, formazione e opportunità - con un umanoide in qualità di relatore - per costruire insieme un futuro in cui tecnologie e persone valorizzino ciò che rende il turismo un’esperienza unica: la relazione umana».

Tra i relatori presidente e direttore Assoparchi, Luciano Pareschi e Maurizio Crisanti, la CEO e Managing director di Mirabilandia Sabrina Mangia, il ceo e administrator di VAutomation e il robot umanoide Agibot A2 Ultra.