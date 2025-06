Rimini, al Tortugabeach torna il Lotus Pulse Festival dal 20 al 22 giugno

Sulla spiaggia del Tortugabeach di Rimini torna il Lotus Pulse Festival. Appuntamento il 20, 21 e 22 giugno dalle 17 fino alle 2 di notte, per accogliere sul palco dj locali e internazionali in uno spirito di unione e collaborazione per tre giorni tra il cibo, musica e magia. Dopo iI successo dell’edizione 2024, che ha registrato più di 6mila spettatori, il Lotus Pulse Festival torna al Tortuga con degli ospiti di eccezione come Pakkio Sans e Alterboy. Il Lotus Pulse è un’iniziativa che coinvolge collettivi e brand, tra i più iconici della Riviera, uniti sotto il segno della buona musica e del divertimento. Un festival che mette in primo piano dj già affermati, ma anche quelli emergenti pronti per farsi conoscere sempre di più al pubblico e misurarsi con iniziative di assoluto livello. Il festival rappresenta non solo un’esperienza unica per gli appassionati di musica, ma anche un motivo di orgoglio per Rimini, che si conferma punto di riferimento culturale e musicale dell’estate. Per riconfermare il successo avuto durante l’estate 2024, il Lotus Pulse Festival torna al Tortuga Beach con ben tre stage differenti nei giorni della Notte Rosa.