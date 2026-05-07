Rimini, al Serpieri il liceo Artistico mette in mostra il talento dei suoi studenti

RIMINI. Il Liceo Artistico del Liceo “A. Serpieri” invita la cittadinanza all’evento “Agorà delle Visioni – Riflessi e Trasparenze”, in programma domani, venerdì 8 maggio 2026, presso la sede della scuola. «Un viaggio affascinante», scrivono dal liceo, «dove l’arte incontra la profondità dei riflessi e la leggerezza delle trasparenze. Il pubblico sarà guidato attraverso le opere realizzate in estemporanea dagli studenti, che esplorano la luce, la forma e le percezioni per svelare nuove prospettive e mondi nascosti».

Il programma della giornata prevede l’aperitivo di benvenuto (momento conviviale per accogliere cittadini, famiglie e appassionati d’arte), esposizione e installazioni (le sculture diventeranno installazioni artistiche diffuse nel cortile interno della scuola, dialogando con l’architettura e la luce naturale), laboratori artistici (piccole sessioni creative in cui gli studenti, tra riflessi e trasparenze, realizzeranno opere in estemporanea lungo il porticato che circonda l’anfiteatro), Street Art “SERPIERI LIBERO” (realizzazione live di un’opera di street art/graffiti su una parete dedicata, a cura degli studenti del Liceo), musica – (gli studenti si esibiranno nell’area dell’orchestra dell’anfiteatro con un repertorio che accompagnerà l’intero evento), angolo fotografico (verrà allestita un’area dedicata agli scatti fotografici, per immortalare riflessi, trasparenze ed emozioni della giornata) e sessione ex alunni (un momento di incontro e confronto con gli ex studenti del Serpieri, per raccontare percorsi artistici e professionali nati tra i banchi del Liceo).

“Agorà delle Visioni” nasce con l’obiettivo di trasformare la scuola in una piazza aperta, un luogo di incontro tra generazioni, linguaggi artistici e comunità. Un’occasione per scoprire il talento dei giovani artisti e vivere l’arte come esperienza condivisa.

L’ingresso, in via Sacramora 52, Viserba di Rimini, è libero e aperto a tutta la cittadinanza a partire dalle 18. Per ulteriori info: 0541.733150