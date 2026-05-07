Rimini, al Palacongressi arriva Velo-City dal 16 al 19 giugno

Dal 16 al 19 giugno il Palacongressi di Rimini ospita Velo-city 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, promosso dalla European Cyclists’ Federation. Quattro giornate di alta formazione per gli stakeholder del settore con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, che attraggono oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 Paesi. Considerato come appuntamento chiave annuale per la comunità della mobilità attiva, Velo-city è il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

Il summit mondiale della ciclabilità torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991 e la European Cyclists’ Federation ha scelto Rimini per riportare Velo-city nel nostro Paese riconoscendo alla città l’impegno profuso negli ultimi anni verso la promozione di una nuova cultura di mobilità sostenibile, che si sviluppa anche attraverso il potenziamento di servizi e dell’infrastrutturazione.

L’edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni, con 400 relatori internazionali, dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione.

Il programma si articola attorno a cinque filoni tematici: built to inspire (progettare ambienti urbani belli e funzionali), cycling for life (promuovere stili di vita sani e attivi), multimodality (integrazione tra diversi sistemi di trasporto), travel reimagined (turismo e sostenibilità come motori di sviluppo) e good vibes (inclusione sociale e transizione giusta).

Un’occasione unica per mettere in dialogo la rete globale delle città bike-friendly con le esperienze del territorio, grazie anche al supporto della Regione Emilia-Romagna, di FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, degli operatori locali, del sistema fieristico e congressuale e del lavoro congiunto di AIM Group International, Italian Exhibition Group con Convention Bureau della Riviera di Rimini e Palacongressi e VisitRimini, partner organizzativi dell’evento.