Rimini, al mercatino abusivo del Parco del Mare arriva la Polizia Locale: sequestrati 50 articoli contraffatti

Un nuovo intervento della Polizia Locale di Rimini nel Parco del Mare, questa volta all’altezza del bagno 117 a Rivazzurra, ha portato ieri sera al sequestro di 50 articoli contraffatti e di 30 targhette metalliche di marchi celebri già pronte per essere applicate su nuova merce da spacciare come originale. La pattuglia in borghese, mentre effettuava un servizio di prevenzione nella zona, si è imbattuta poco dopo le 22.30 in un mercatino abusivo allestito sui marciapiedi del nuovo lungomare, con la merce a terra. Alla decisione degli agenti di intervenire, i tre venditori presenti hanno reagito allontanandosi rapidamente e disperdendosi, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima di essere identificati e lasciando sul posto tutto quanto avevano esposto.

Tra gli articoli abbandonati sono stati contati 50 pezzi, suddivisi tra borse, portafogli, cinture e berretti, che riproducevano marchi come Gucci, Prada, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent. A questi si è aggiunto il ritrovamento, all’interno di un sacchetto, di 30 targhette in metallo dei loghi più noti, destinate a essere fissate su capi ancora da contraffare.

Il controllo effettuato sugli articoli lasciati a terra ha confermato la natura contraffatta di tutto quanto rinvenuto. La Polizia Locale ha quindi proceduto al sequestro penale, a carico di ignoti, dei 50 pezzi e delle 30 targhette, disponendo la denuncia per i reati di contraffazione e ricettazione. L’episodio si inserisce in una serie di controlli che negli ultimi giorni hanno interessato la stessa area del lungomare, dove pochi giorni prima un’analoga operazione aveva portato al sequestro di 148 articoli tra borse, portafogli, scarpe e cappelli riproducenti altri marchi noti.