Rimini. Al consultorio di Spazio Giovani arriva l’andrologo

Nuove forze e servizi per lo Spazio Giovani di Rimini. Da lunedì prossimo 15 dicembre prende infatti il via la collaborazione andrologica nel servizio del Consultorio familiare dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni per affrontare problematiche legate a sessualità, vita affettiva e relazionale, sfera ginecologica, contraccezione e prevenzione.

Il progetto vede collaborare i Consultori Rimini-Riccione e l’unità di Urologia di Rimini e, come sottolinea l’Ausl Romagna, l’andrologo sarà “un valore aggiunto nel gruppo di professionisti già presente, svolgendo un importante ruolo di prevenzione nei confronti della salute sessuale e riproduttiva maschile”. Infatti alcune patologie dell’adulto possono avere origine sin da giovanissimi e alcune delle comuni patologie che l’andrologo riscontra nei ragazzi possono essere facilmente corrette con percorsi dedicati prevenendo in questo modo peggioramenti e complicanze. Il servizio, precisa la direttrice dei Consultori familiari Rimini-Riccione Michela Piva, è composto da una equipe multiprofessionale formata da ostetriche, ginecologi, psicologhe, assistenti sociali, e ora anche dall’andrologo, che “lavorano insieme in maniera integrata per dare risposte ai bisogni di salute di ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 e i 19 anni”. L’accoglienza e l’ascolto sono “la componente principale” dello Spazio Giovani, prosegue: la figura professionale che si incontra per prima è l’ostetrica, che accoglie e individua il bisogno delle adolescenti. Le domande più frequenti riguardano appunto contraccezione, sessualità, malattie sessualmente trasmissibili, “con paure e dubbi”. Anche se molto spesso capita anche solo di assistere al bisogno di essere semplicemente ascoltati.