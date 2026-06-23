Rimini al centro del dibattito sull’edilizia pubblica residenziale

Il 25 e 26 giugno ACER Rimini ospita per la prima volta l’Assemblea nazionale di Federcasa, la federazione che riunisce gli 84 enti italiani che costruiscono e gestiscono alloggi pubblici per famiglie a basso reddito o in condizioni di fragilità sociale.

Il momento clou è il convegno in programma giovedì 25 giugno alle ore 15 al Cinema Fulgor: “Piano Casa. Come coordinare Europa, Stato ed Enti Locali. Obiettivi e opportunità per l’Edilizia Residenziale Pubblica”. L’evento si aprirà con un collegamento streaming con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, seguito dai saluti istituzionali di rappresentanti di Comune, Regione, associazioni di categoria e istituzioni europee. Seguiranno due tavole rotonde, coordinate dalla giornalista Simona Mulazzani, con la partecipazione di parlamentari nazionali ed europei, sindaci e amministratori locali.

“Il diritto all’abitare è un principio costituzionale e internazionale — dichiara il Presidente di ACER Rimini Tonino Bernabè — e la difficoltà di trovare soluzioni abitative è oggi la criticità più sentita nelle nostre città. Questo convegno pone Rimini al centro di una riflessione condivisa che richiede sinergia tra tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale.”