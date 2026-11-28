“Paura alle 20 di sera, ma anche una grande prova di umanità: decine di vicini lasciano la cena e corrono ad aiutare”. Lo segnala Marco Succi, presidente del Forum Quartiere 11 “Marecchiese” a Rimini.
Ieri sera, intorno alle ore 20, nel Forum Quartiere 11 si è consumato un furto in abitazione che avrebbe potuto finire molto peggio. Protagonisti, loro malgrado, due persone anziane, in casa da sole. Mentre i due anziani si trovavano in cucina, i ladri sono entrati passando dalla finestra della camera. Una volta dentro, si sono chiusi in camera e hanno agito indisturbati, rovistando e portando via quanto trovato. Dall’altra parte della casa, in cucina, i due anziani impauriti, si sono resi conto di quanto stava accadendo. Non hanno potuto fare altro che chiedere aiuto. E l’aiuto è arrivato subito.