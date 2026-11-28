Ieri sera, intorno alle ore 20, nel Forum Quartiere 11 si è consumato un furto in abitazione che avrebbe potuto finire molto peggio. Protagonisti, loro malgrado, due persone anziane, in casa da sole. Mentre i due anziani si trovavano in cucina, i ladri sono entrati passando dalla finestra della camera. Una volta dentro, si sono chiusi in camera e hanno agito indisturbati, rovistando e portando via quanto trovato. Dall’altra parte della casa, in cucina, i due anziani impauriti, si sono resi conto di quanto stava accadendo. Non hanno potuto fare altro che chiedere aiuto. E l’aiuto è arrivato subito.

I due anziani hanno scritto nella chat di quartiere del Forum Quartiere 11: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Erano le otto di sera. Tanta gente era a casa con i propri parenti, a tavola a mangiare. Alla lettura di quel messaggio, in tantissimi si sono alzati, hanno lasciato le famiglie e sono corsi a soccorrere e dare sostegno a quelle due persone impaurite, che in quel momento avevano davvero bisogno. In pochi minuti la via si è riempita di vicini. Chi è arrivato per primo a controllare, chi per stare vicino agli anziani, chi per chiedere come stavano, chi per restare lì finché la paura non è passata.

“Quello che voglio far capire - sottolinea Marco Succi, intervenuto ieri sera insieme ad altre persone - è che il nostro è un quartiere vivo, presente. Un quartiere dove tutta la gente si aiuta e dove appena c’è un problema c’è uno spirito collaborativo e uno spirito di umanità. Sono rimasto sorpreso a vedere così tanta gente che ha dato aiuto a queste persone anziane, e soprattutto la gente che ha chiesto nella chat come stavano e come non stavano. Sono fatti che non dovrebbero capitare, ma vedere così tanta gente che subito si è mossa per aiutare gli altri mi ha emozionato, mi riempie di felicità”.

Un ringraziamento, poi, a tutti: “Come presidente del quartiere voglio ringraziare tutte le persone che ci seguono, tutte le persone che abitano in questo quartiere e che amano questo quartiere. Da un anno e mezzo a questa parte c’è uno spirito collaborativo che è bellissimo. Non è stato facile mettere in piedi questa cosa, ma ieri sera c’è stato veramente uno spirito collaborativo bellissimo, a prescindere da quello che è successo. Vedere così tanta gente che dà una mano agli altri, questa è una cosa che mi riempie di felicità”.