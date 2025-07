Rimini, “aiutatemi, ho trovato un bimbo che si è perso”: una signora e i Carabinieri lo mettono in salvo e lo riaffidano al padre

Un grande spavento e una storia per fortuna a lieto fine a Rimini. Ieri sera i Carabinieri hanno ricevuto la chiamata di una donna che segnalava, in via Garibaldi, la presenza di un bambino solo, disorientato che non parlava la lingua italiana.

Una pattuglia del Radiomobile si recava sul posto trovando la donna e il bambino, di 5 anni, di nazionalità straniera, l’equipaggio si è immediatamente attivato per rintracciare i genitori, anche con la collaborazione di alcuni residenti, mentre il bimbo veniva accudito e tranquillizzato. Dopo pochi minuti, a breve distanza, veniva rintracciato il padre del piccolo il quale, appena accortosi dell’allontanamento accidentale del figlio, si era messo subito alla sua ricerca. I militari ricostruivano che il bambino, approfittando di un attimo di distrazione del genitore, si allontanava perdendo subito l’orientamento. Alla gioia del genitore, un turista in vacanza in riviera, si è unita la soddisfazione dei cittadini presenti e dei militari dell’Arma per avere contribuito a riunire la famiglia, scongiurando il peggio.