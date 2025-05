Rimini. Ai domiciliari per spaccio di droga e riarrestato poco dopo per evasione

Nel corso di mirati controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri a Bellariva, lungo il lungomare cittadino.

Una pattuglia dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione, ha notato una chiara cessione di cocaina da parte del giovane albanese in favore di un acquirente italiano residente fuori provincia. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare i due uomini. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare ulteriori dosi di stupefacente in possesso dello spacciatore, nonché la somma di denaro appena ricevuta dall’acquirente.

Il 24enne è stato quindi condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini e dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura locale per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Tuttavia, la misura cautelare si è rivelata di breve durata. Solo poche ore dopo, lo stesso 24enne è stato nuovamente sorpreso dai Carabinieri al di fuori del proprio domicilio, rendendosi responsabile del reato di evasione.

I militari dell’Arma lo hanno quindi tratto in arresto per la seconda volta, sempre in flagranza di reato, e lo hanno condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Rimini, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. L’episodio evidenzia la costante attenzione dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga sul territorio riminese e la rapida risposta nel fronteggiare anche le violazioni delle misure cautelari.