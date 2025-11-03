Rimini, aggressioni, spaccio e schiamazzi: chiuso un bar per 15 giorni

Nel corso dello scorso week-end di Halloween, la Polizia di Stato di Rimini ha sospeso per quindici giorni la licenza in possesso del bar Zeta in via Sacconi a Rimini, perché divenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale in questione da diversi mesi era sotto l’osservazione degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Rimini.

A gennaio si era consumata all’interno del bar una grave aggressione ai danni di un cliente da parte di 3 individui, successivamente denunciati in stato di libertà. Gli aggressori avevano fatto irruzione all’interno del bar e, anche con l’utilizzo di un oggetto contundente di ferro, dopo un primo colpo alla testa, hanno continuato a colpire il malcapitato mentre si trovava a terra, procurandogli fratture in varie parti del corpo che hanno comportato il ricovero in ospedale ed al termine delle dovute cure è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Inoltre, nel corso di un controllo degli avventori, avvenuto lo scorso mese di luglio, è stato indagato in stato di libertà un avventore per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché, alla vista degli agenti, si era recato all’interno del bagno, tentando di nascondere la sostanza stupefacente in un mobile.

Infine, alla fine di settembre, due volanti della Questura di Rimini erano intervenute a seguito di una segnalazione di aggressione avvenuta nella zona antistante al bar, dove sono posizionati tavoli e sedie, accertando che, poco prima, un avventore era stato preso a schiaffi al volto da un gruppo di 5 persone. Inoltre, in ulteriori tre distinte occasioni, durante il controllo degli avventori, sono stati identificati molti soggetti colpiti da gravi pregiudizi di polizia, condizione che configura il luogo in questione quale ritrovo abituale di persone pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.