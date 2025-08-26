Rimini. Aggressioni per cani e bici sugli autobus. «Calci e pugni a tre autisti in un mese»

«Tre autisti presi e calci e pugni in un mese. E tutto per questioni legate alle biciclette a bordo del Metromare». Una vicenda che potrebbe apparire surreale, se non fosse vera. E che da tempo preoccupa i sindacati del comparto trasporto pubblico locale. Al punto da costringerli a chiedere un incontro urgente con i vertici Start. «Lavorare così è impossibile - stigmatizza Sandro Di Giacinti, autista bus di Start e vice segretario della Cisl trasporti Rimini -. Dai primi di giugno ai primi di luglio, infatti, tre nostri colleghi sono stati aggrediti brutalmente da utenti che pretendevano di salire a bordo con la bici. Nonostante il regolamento non lo consenta».

Non più di due bici

Un tema davvero paradossale quello delle due ruote a bordo del metromare. Che, iniziato nel settembre del 2023, con una direttiva emanata dall’azienda d’intesa con l’amministrazione comunale, quest’estate è esploso in tutta la sua gravità. «Due anni fa -sottolinea Di Giacinti - è stato varato un regolamento che permette, soltanto a due utenti muniti di bici, la salita a bordo dei pullman del Metromare: due è non di più. Con l’obbligo, quindi, per l’autista di scendere dal mezzo e spiegare al cliente fermo alla fermata che un’eventuale terza bici all’interno non è consentita. Anche in presenza di una madre, un padre e un figlioletto in sella alle loro rispettive due ruote: uno dei tre deve rimanere a terra e aspettare il bus successivo». Inevitabili, quindi, le contestazioni, i toni alti, fino agli insulti, e, perfino, alle aggressioni violente. Come quelle del mese scorso che hanno spinto le organizzazioni sindacali a chiedere un confronto con l’azienda per sollecitare l’interruzione del servizio. «Proprio così - conferma il vice segretario della Cisl trasporti -. Dopo l’ultima aggressione, quella di fine luglio, abbiamo chiesto alla direzione Start un vertice urgente. Che si è tenuto l’11 agosto e nel corso del quale abbiamo sollecitato l’immediata sospensione del servizio bici a bordo. Ebbene, è il 25 agosto ed è ancora attivo». E questo nonostante siano tanti gli autisti contrari a questa prestazione supplementare, «talmente contrari - puntualizza Di Giancinti - che la gran parte di loro ha, addirittura, chiesto alla Start il trasferimento al trasporto pubblico locale (i bus cittadini o che viaggiano lungo la rete stradale interprovinciale, ndr)».

Cani e spaccio