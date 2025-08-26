Rimini. Aggressioni per cani e bici sugli autobus. «Calci e pugni a tre autisti in un mese»

Bici a bordo, ma non solo. Perché gli autisti del Metromare sono costretti a fare i conti anche con amanti di cani e giovani prepotenti. «E non dimentichiamo gli spacciatori - aggiunge Di Giacinti -. Perché ogni giorno oltre a discutere con donne e uomini che vorrebbero salire a bordo col proprio cane, di stazza grande, privo di museruola, cosa vietata naturalmente, o con giovani che vorrebbero salire “armati” di bottiglia di vetro di birra o altro, devi guardarti anche dalla presenza di balordi che, droga in tasca, all’aperture delle porte corrono all’uscita, cedono la dose al “cliente” in attesa alla fermata, incassano i soldi, e risalgono in pullman. Senza l’ombra di un poliziotto, quando invece ci vorrebbe un servizio costante di unità cinofile».E se il Metromare “piange”, il tpl non ride di certo. «Assolutamente no - chiosa il sindacalista -. Sui bus cittadini i problemi sono i borseggiatori, in particolare sulle linee 11 per Riccione e 4 per Bellaria, le più affollate. I “sempre nervosi” che ad ogni ritardo ti coprono d’insulti. E la viabilità in zona mare, con le auto parcheggiate ai lati dei viali Vespucci e delle Regine che bloccano il traffico, provocano lunghe file, e causano ritardi e disagi».Intanto, da oggi e fino al 13 settembre, per lavori lungo la strada che collega le vie Marignano, Santa Cristina e Montecieco, i bus Start non transiteranno, con disagi per gli abitanti.