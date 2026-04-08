Rimini, aggressione notturna per rubare un orologio, in due finiscono in carcere

La scorsa notte a Rimini, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due egiziani, regolari sul territorio nazionale, responsabili del reato di rapina aggravata in concorso.
L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa intorno alle 4.30, relativa a una rapina consumata nella zona di Marebello, ai danni di uno straniero che riferiva che, poco prima, mentre si trovava a piedi in compagnia della fidanzata, veniva accerchiato da un gruppo di giovani e, dopo essere stato colpito al capo, veniva derubato dell’orologio.
Le Volanti, giunte tempestivamente sul posto, riuscivano a intercettare nelle vicinanze due dei presunti responsabili, uno dei quali trovato ancora in possesso della refurtiva. I due venivano quindi accompagnati presso gli Uffici della Questura e, al termine delle formalità di rito, tratti in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva disposto il trasferimento in carcere.